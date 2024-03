Eine Rückkehr der Parfümerie-Kette Douglas wurde lange erwartet, Im Sommer 2015 ging das Unternehmen allerdings an das Beteiligungs-Unternehmen CVC Capital Partners statt an die Börse. Nun, fast neun Jahre später, könnte der erneute Gang an die Börse doch kommen: Wie die Douglas Group am Montag meldet, werde eine Notierung mittels IPO im Prime Standard ...

Den vollständigen Artikel lesen ...