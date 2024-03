Frankfurt (ots) -Nach 36 Jahren findet die Fußball-Europameisterschaft wieder in Deutschland statt und die dpa-Tochter picture alliance bietet mit ihrem Fotografennetzwerk und internationalen Partnern eine umfangreiche visuelle Berichterstattung zur UEFA EURO 2024. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft, bei denen bis zu fünf Fotografen vor Ort sein werden, um das Spielgeschehen, die Fans und alle Emotionen festzuhalten.Schon jetzt ermöglicht picture alliance Einblicke in das umfassende Sportarchiv, das faszinierende Aspekte aus mehr als 60 Jahren EM-Geschichte dokumentiert. Im Portal "UEFA EURO 2024" (https://www.picture-alliance.com/webseries/406651-UEFA%20EURO%202024%20) finden Sie ausgewählte Bildpakete zu historischen Ereignissen und aktuellen Themen. Die Bandbreite reicht von unvergesslichen Momenten vergangener Turniere, über Teams, Stadien und Titelträger bis zu unterhaltsamen Geschichten. Ergänzt wird das Angebot durch Symbolfotos und Bilder mit Model Release.Während der Europameisterschaft werden alle aktuellen Bilder des picture alliance Partnernetzwerks zeitnah im Portal zur Verfügung stehen und zusammen mit passenden Videos und Infografiken ein umfassendes Gesamtpaket bilden. Die Agentur hat bei der fotografischen Berichterstattung neben den Spielen auch Veranstaltungen rund um die EM wie Public Viewings oder Fan-Feste und kuriose Features wie EM-Orakel im Blick.Individuelle Bildauswahlen aus dem Archiv von picture alliance können auf Anfrage zusammengestellt oder spezielle Fotoproduktionen während der EM realisiert werden. Für Anfragen ist das Team von picture alliance unter mailto:sales@picture-alliance.com erreichbar.Über picture allianceDie dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 150 Mio. Bildern, Grafiken und Illustrationen. Durch die Zusammenarbeit mit 300 Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).Pressekontakt:dpa Picture-Alliance GmbHMarketing / Arzu ÜtebayTel.: +49 69 2716 - 34249E-Mail: uetebay.arzu@picture-alliance.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60900/5727266