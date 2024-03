Mit dem Start in die Zweiradsaison hat HDI ein Update in ihrer Motorradversicherung bekannt gegeben. Künftig ist die komplette Schutzkleidung bei einem Unfall mitversichert. Auch eine bessere Einstufung des Motorrads als Zweitfahrzeug ist ab sofort möglich. Der Start der Motorradsaison rückt auch Sicherheit für Biker wieder in den Vordergrund. Die HDI Versicherung hat daher einige neue Leistungen in ihrer Motorradversicherung bekannt gegeben. Künftig ist die komplette Schutzkleidung mitversichert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...