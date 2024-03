4. März 2024 - Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / - Kodiak Copper Corp. (das "Unternehmen" oder "Kodiak") (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) meldet heute, dass es eine Vereinbarung mit VRIFY getroffen hat, um deren fortschrittliche Software für künstliche Intelligenz (KI) zur Mineralienzielbestimmung einzusetzen, um die Exploration und Bohrarbeiten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im Süden von British Columbia zu unterstützen.

Die Explorationsergebnisse des MPD-Projekts erweitern weiterhin die Anzahl der durch Bohrungen bestätigten Zonen und aussichtsreichen Zielgebiete, die sich nun auf über 20 mineralisierte Zentren belaufen. Das Management von Kodiak betrachtet KI-Technologien als eine vielversprechende Methode, um die Priorisierung von Bohrungen effizienter und kostengünstiger zu gestalten.

Daten von MPD wurden mit VRIFYs AI Software analysiert, um Gebiete mit hoher Mineralisierungswahrscheinlichkeit vorherzusagen. Die ersten Ergebnisse der KI-Analyse sind ermutigend und weisen auf Bohrziele hin, die bereits von Kodiak identifiziert wurden, sowie auf eine Reihe neuer aussichtsreicher Gebiete (Abbildung 1). Neue Gebiete, die von VRIFY AI identifiziert wurden, werden im Rahmen des Explorationsprogramms 2024 untersucht werden. Es wird erwartet, dass die dynamische Natur des VRIFY AI-gesteuerten Geo-Targeting-Systems in Zukunft zu mehr Echtzeit- und anpassungsfähigen Explorationsstrategien bei MPD führen wird.

Kodiak wird am Stand von VRIFY (Nr. 3321) bei dem Investor Hub der PDAC-Konferenz vertreten sein und die bisherigen Ergebnisse der KI-Analyse bei MPD in einer vollständig interaktiven 3D-Präsentation vorstellen. Wir laden Sie ein, am Montag, den 4. März um 13.00 Uhr an der Auftaktveranstaltung von VRIFY AI teilzunehmen oder den Stand jederzeit danach zu besuchen, um die Teams von Kodiak und VRIFY zu treffen und mehr zu erfahren. Ein VRIFY AI 3D-Modell des MPD wird zu gegebener Zeit auf der Website von Kodiak verfügbar sein.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: "Ich habe keinen Zweifel daran, dass KI die Mineralexploration revolutionieren wird, indem sie die Integration und Auswertung großer geologischer Datensätze erheblich verbessert und damit die Auswahl von Bohrzielen beschleunigt, die Effizienz steigert und die Explorationskosten senkt. Wir sind von den ersten Ergebnissen unserer Zusammenarbeit mit VRIFY sehr angetan. Die leistungsstarke Software von VRIFY verbindet modernste KI-Technologie mit menschlichem Fachwissen in einem iterativen Prozess, der in der Lage ist, bestehende Ziele zu validieren und potenzielle neue Ziele in kürzester Zeit zu generieren. MPD eignet sich gut für die KI-gestützte Exploration, da es eine Fundgrube von Daten ist, dessen umfangreiche Projektdatenbank von Kodiak durch historische Informationen aus vielen Jahrzehnten ergänzt wird. VRIFY AI ist eine spannende neue Ergänzung des Explorationsinstrumentariums von Kodiak und wir freuen uns darauf, sein volles Potenzial bei MPD zu nutzen."

Abbildung 1: Screenshot des VRIFY AI 3D-Geotargeting-Modells im Gebiet MPD North. Spitzen und farbige Konturen kennzeichnen voraussichtliche Gebiete für Cu-Au-Mo-Mineralisierung. Zusätzlich zur Identifizierung bekannter Ziele (Kugeln mit weißem Text) wurden bei der VRIFY AI-Modellierung neue aussichtsreiche Gebiete ausgewählt, die im Jahr 2024 weiterverfolgt werden (schwarze Kästen mit gelbem Text und Pfeilen).

Jeff Ward, P.Geo, Vice President Exploration und qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Daten, die in der VRIFY AI Mineral Targeting Software verwendet werden, sowie die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt und überprüft. Auf Grundlage der Prüfung der verfügbaren Unterlagen und ausgewählter Arbeiten zur Verifizierung durch Kodiak wird angenommen, dass die historischen Daten, die hierin verwendet werden, aus zuverlässigen Quellen stammen und den damaligen Industriestandards entsprechen. Das Unternehmen hat jedoch nicht alle historischen Arbeiten bestätigt und der Leser wird davor gewarnt, sich auf ihre Richtigkeit zu verlassen.

Über VRIFY Künstliche Intelligenz

VRIFYs künstliche Intelligenz ("KI") zur Zielbestimmung verwendet eine Kombination aus Deep-Learning- und Computer-Vision-Architekturen, um Vorhersagemodelle mit Daten aus verschiedenen Explorationsmerkmalen wie Bohrlöchern, Gesteinsgeochemie und Mineralvorkommen zu trainieren. Das System von VRIFY kombiniert dann die Dateneinbettung mit überwachten Vorhersagemodellen, um eine Prospektivitätsbewertung zu erstellen, die probabilistische Vorhersagen über mineralisierte Gebiete ermöglicht. Der Ansatz nutzt komplexe Datenbeziehungen zur Vorhersage von Mineralexplorationszielen und rationalisiert so den Prozess der Identifizierung umsetzbarer Mineralvorkommen. Durch die Automatisierung der Zielgenerierung kann das trainierte Modell schnell mit neuen Daten aus laufenden Explorationsarbeiten aktualisiert werden. Durch die Verwendung lokal trainierter Modelle ist VRIFY in der Lage, Metriken zur Vorhersagegenauigkeit und Abbildungen der Merkmalsgewichtungen zu liefern, die einen echten Einblick in Explorationsvektoren geben.

Bei der VRIFY-Modellierung werden die Explorationsdaten in einem gerasterten Datenraum kompiliert. Zu den Schritten des Merkmals-Engineerings gehören geophysikalische Standardfilter wie vertikale Ableitungen ("FVD"), Neigungswinkel (Tilt) und andere Fourier-Filterungen. Geologische Informationen aus Aufschlüssen werden verwendet, um eine probabilistische lithologische Karte zu erstellen, und geochemische Daten werden mithilfe eines Random-Forest-Regressionsprozesses interpoliert. Das Merkmals-Engineering-Verfahren wird durch eine statistische Auswertung der Ergebnisse und eine visuelle Validierung überprüft. Alle Explorationsmerkmale werden dann als Eingabe für den VRIFY-Targeting-Algorithmus zusammengestellt. Lernbeispiele werden von bekannten mineralisierten Proben abgeleitet, die aus Bohrlöchern, Oberflächenproben usw. stammen.

Die verfügbaren Lerndatenpunkte werden in Trainings- und Validierungssätze aufgeteilt, um den Algorithmus zu trainieren und zu testen. Auf diese Weise kann VRIFY die mit der Vorhersagemodellierung verbundenen Leistungsmetriken bewerten. Zusammen mit einem stochastischen Ansatz bei der Modellierung können die Ergebnisse ausgewertet und jedem der von der KI definierten Ziele ein Unsicherheitsfaktor zugeordnet werden.

Über Kodiak Copper

Kodiak ist auf seine Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA fokussiert, an denen das Unternehmen sämtliche Eigentumsanteile hält und die in der Vergangenheit bebohrt wurden und bekannte Mineralentdeckungen mit dem Potenzial für große Lagerstätten aufweisen. Das fortgeschrittenste Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ertragreichen Quesnel Terrane im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, einem Bergbaurevier mit produzierenden Bergwerken und hervorragender Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyrsystems auf. Kodiak machte eine erste Entdeckung eines hochgradigen Porphyrzentrums von signifikanter Größe in der Zone Gate und hat seitdem erfolgreich mehrere kilometerlange mineralisierte Zonen auf der großen Liegenschaft MPD umrissen. Da noch weitere Zielgebiete erprobt werden müssen, setzt Kodiak die systematische Erkundung des Projekts fort, um eine kritische Masse zu erreichen und das Potenzial von MPD in Bezirksgröße zu demonstrieren. Das Unternehmen ist außerdem im Besitz des Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekts Mohave in Arizona (USA) unweit der erstklassigen Mine Bagdad.

Als Gründer und Chairman von Kodiak zeichnet Chris Taylor verantwortlich, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen bei Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist überdies Teil der Discovery Group, die von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer in Kanada, geleitet wird.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor-Erklärung): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Mit der Verwendung von Begriffen wie "prognostizieren", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "schätzen", "Ziel", "können", "werden", "prognostizieren", "sollten", "vorhersagen", "Potenzial" und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Insbesondere sind in dieser Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens enthalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, basieren sie für gewöhnlich auf Annahmen und bergen sowohl Risiken als auch Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken zählen unter anderem auch Annahmen und Risiken in Verbindung mit der Lage an den Aktienmärkten sowie Annahmen und Risiken im Hinblick auf den Erhalt der Genehmigungen seitens der Behörden und Aktionäre.

Die Unternehmensführung hat die oben zusammengefassten Risiken und Annahmen in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung angeführt, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftige Betriebstätigkeit des Unternehmens zu bieten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens könnten erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen angekündigten Ereignisse tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht auf irgendwelche Vorteile für das Unternehmen geschlossen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen hat, sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert, keine Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung jeglicher zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen bzw. Ergebnissen oder anderen Faktoren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73817Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73817&tr=1



