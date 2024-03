Köln (ots) -Der WDR Rundfunkchor bietet eine ganz besondere Mittagspause. Mit seinem beliebten Format "Musik am Mittag" geht er jetzt auf Tour: Vom 7. bis 9. März 2024 ist das Profi-Ensemble unter der Leitung des britischen Dirigenten Simon Halsey zu Gast in Mülheim-Heißen, Mönchengladbach und Dortmund.Präsentiert wird ein kurzweiliges gemischtes A-cappella-Programm anlässlich des 200. Geburtstages von Anton Bruckner und des 100. Todestages von Charles Villiers Stanford. Mit diesem kostenlosen Angebot lädt der WDR Rundfunkchor zu einer halben Stunde musikalischer Auszeit vom Alltag ein - nun auch außerhalb der regelmäßig stattfinden Konzerte in der Minoritenkirche in der Kölner Innenstadt.Alle Konzerttermine (Eintritt frei)MI 6. März 2024 | 13.30 Uhr | Köln, MinoritenkircheDO 7. März 2024 | 11.00 Uhr | Mülheim, GnadenkircheFR 8. März 2024 | 13.00 Uhr | Dortmund, St. PetriSA 9. März 2024 | 12.00 Uhr | Mönchengladbach, CitykircheDas Programm des WDR Rundfunkchor "auf Tour in NRW"Anton BrucknerAve MariaOs justiChristus factus estCharles Villiers StanfordThree Latin MotetsDer WDR Rundfunkchor ist ein Profi-Ensemble mit 44 Sängerinnen und Sängern. Seine Heimat ist das WDR Funkhaus in Köln. Der Klangkörper überzeugt durch seine Repertoire-Vielfalt sowohl im A cappella als auch instrumentalen Bereich. Zahlreiche renommierte Chefdirigenten begleiteten den WDR Rundfunkchor in den letzten sieben Jahrzehnten. Mit Beginn der Spielzeit 2020/2021 übernahm Nicolas Fink diese Rolle.Simon Halsey ist seit der Saison 2023/24 Gastdirigent des WDR Rundfunkchors. Gemeinsam konnten vielbeachtete Projekte umgesetzt werden: Darunter etwa die deutsche Erstaufführung des Musical-Oratoriums "Considering Matthew Shepard" oder auch Haydns "Die Schöpfung" als Mitsingkonzert im März 2022. Doch auch weltweit ist Simon Halsey gefragt. Er arbeitete unter anderem als Chefdirigent und Chordirektor des Niederländischen Rundfunkchores, des Rundfunkchores Berlin, des London Symphony Chorus und zahlreicher weiterer international renommierter Chöre und Ensembles.Weitere Informationen zum WDR Rundfunkchor:https://www1.wdr.de/orchester-und-chor/rundfunkchor/index.htmlPressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5727297