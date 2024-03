Bonn (www.anleihencheck.de) - Das BIP wuchs im vierten Quartal 2023 um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal, so die Analysten von Postbank Research im Kommentar zu Norwegen.Das Wachstum sei in erster Linie von einem deutlichen Aufschwung in der Erdöl und in der Seefrachtindustrie getragen worden. Die Wirtschaftsleistung des Festlands, das den Großteil des Ölsektors ausschließe, sei um 0,2 Prozent gestiegen und habe damit die Markterwartungen eines 0,1-prozentigen Wachstums übertroffen. ...

