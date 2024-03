Luxemburg (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat es nicht eilig, an diesem Donnerstag die Leitzinsen zu ändern, so Kevin Thozet, Mitglied des Investment-Komitees bei Carmignac.Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung liege nahe bei 0 Prozent und die Chancen einer Anhebung seien noch geringer. Der ?Modus des Abwartens? scheine für die Sitzung in dieser Woche in vollem Gange zu sein. Das Gleiche gelte für den April. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...