Die Rallye am japanischen Aktienmarkt setzt sich fort. Der Nikkei hat erstmals die Marke von 40.000 Punkten übersprungen. Wie hoch geht es noch?Der Nikkei 225 hat erstmals in seiner Geschichte die psychologisch wichtige Marke von 40.000 Punkten geknackt und damit den Weg für weitere Gewinne in seiner historischen Aufholjagd geebnet. Der japanische Leitindex schloss am Montag 0,5 Prozent fester bei 40.109,23 Punkten. "Die 40.000-Punkte-Marke des Nikkei 225 ist definitiv eine wichtige psychologische Marke, die dem Index einigen Widerstand bieten, aber auch zu hoher Volatilität führen könnte", sagte Charu Chanana, Stratege bei Saxo Capital Markets in Singapur, gegenüber Bloomberg. "Wenn die …