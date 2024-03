Henkel verbessert das Ergebnis und erwartet ein Wachstum für 2024

Werbung







Henkel zeigt sich für das Jahr 2024 optimistisch und will eine höhere Marge erzielen. Der Finanzmarkt bleibt jedoch vorsichtig.



Heute Morgen hat der Konsumgüterkonzern seinen Jahresbericht veröffentlicht. Für das abgelaufene Jahr hat die Firma eine organische Umsatzsteigerung von 4,2% erzielt. In diesem Fall bezieht sich organisch auf den Umsatz ohne Zu- und Verkäufe. Auf der anderen Seite ist der reale Umsatz um 3,9% gesunken. Dies liegt unter anderem an der Trennung vom Russland-Geschäft.



Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet das Unternehmen ein profitables Wachstum, vor allem bei der EBIT-Marge, die im Vergleich zu 2023 steigen soll. Ebenfalls soll der Umsatz organisch um 2 bis 4 Prozent wachsen.



Allerdings bleiben die Investoren vorsichtig und sind nicht vom Ergebnis überzeugt worden. Die Verbesserungen scheinen nicht genug zu sein. Die Vorzugsaktie fällt heute um ca. 4% auf ungefähr 67 Euro.









Quelle: HSBC