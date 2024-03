DAX 40 Wochenausblick: Hochspannung vor EZB-Sitzung und NFPs

In der neuen Handelswoche dürften die geldpolitischen Entwicklungen an Fahrt aufnehmen. Insbesondere die EZB-Sitzung und die US-Arbeitsmarktdaten könnten für kräftig Bewegung sorgen. Ob der DAX 40 an seiner jüngsten Rekordjagd weiter anknüpfen kann, bleibt abzuwarten.

Möglicherweise könnten Anleger aber schon bald die psychologisch wichtige 18.000er-Marke begrüßen. Einkaufsmanager zu Monatsbeginn im Blick - Fed-Vertreter dürften bewegen Neue Einkaufsmanager aus dem Hause HCOB dürften am Dienstag um 09:55 Uhr auf Interesse stoßen, welche sich leicht aufhellen sollten.

In den USA dürften neue Daten zum ISM-PMI-Index für Bewegung sorgen (16:00 Uhr).

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

