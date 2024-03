Mit einem Minus von über 4% ist die Henkel-Aktie (WKN: 604843) am Montagmorgen das Schlusslicht unter allen DAX-Werten. Haben die Jahreszahlen des Konsumgüterriesen nicht überzeugt? Henkel vorgestellt Die Henkel AG & Co. KGaA ist ein führender Hersteller von Konsumgütern und Klebstoffen und in mehr als 80 Ländern der Welt aktiv. Der Konzern mit Hauptsitz in Düsseldorf gliedert sich in die beiden Segmente Consumer Brands (Wasch- und Reinigungsmittel, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...