Hauck Aufhäuser hat in einer neusten Studie das Kursziel für die Aktie der Norma-Group angehoben. Das Papier notiert am Montag an der SDAX-Spitze.Hauck Aufhäuser hat die Einstufung für die Aktie der Norma Group von "Hold" auf "Buy" angehoben und das Kursziel von 18 Euro auf 24 Euro erhöht. Der Analyst Christian Glowa änderte seine Einschätzung nach einem Treffen mit der Finanzchefin der Norma Group, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...