NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die Resultate seien zwar nur ein kleiner Schritt nach vorn gewesen, allmählich wachse aber wieder die Glaubwürdigkeit des Konsumgüterkonzerns, schrieb Analyst David Hayes in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Die Sparambitionen seien deutlich gestiegen und der Ausblick auf 2024 sei zuversichtlich genug, um die Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie wohl unverändert zu lassen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 02:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2024 / 02:20 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

