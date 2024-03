Original-Research: Cherry SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Cherry SE



Unternehmen: Cherry SE

ISIN: DE000A3CRRN9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 04.03.2024

Kursziel: 2,10 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Guidance für 2024 impliziert Belebung des Geschäftes



Cherry hat nach der Veröffentlichung vorläufiger Geschäftszahlen für das Jahr 2023 (vgl. Comment vom 06.02.) am Dienstag per Ad-Hoc die Guidance für das Jahr 2024 kommuniziert. Diese signalisiert umsatzseitig eine deutliche Belebung des Geschäfts (Umsatz: +11,1 bis 19,0% yoy; MONe: +7,0% yoy), die ab H2 einsetzen soll. Der Vorstand erwartet in diesem Zusammengang eine ber. EBITDA-Marge von 7,0 bis 8,0%.



Jahresauftakt wird verhalten erwartet: In Q1/24 soll der Umsatz laut Vorstand mit 29,0 Mio. EUR hingegen nur leicht über dem Vorjahresquartal (+1,0% yoy) liegen, was einer abnehmenden Wachstumsdynamik im Quartalsvergleich entspräche (Q4 2023: 37,4 Mio. EUR; +8,4% yoy). Das ber. EBITDA soll den Break-Even schaffen (Q1 2023: -4,6%). Ausgehend vom Midpoint impliziert dies für die Folgequartale eine Run-Rate von 36 Mio. EUR. Vor allem in H2 erwartet das Management deutliche Wachstumsimpulse.

Top Line-Steigerung bei Components durch Markterholung ab H2/24: So soll sich in H2/24 ein deutliches Marktwachstum im Gaming Notebook-Umfeld im Zusammenhang mit verschiedenen Produkt-Launches einstellen, was zu einer Umsatzdynamik im Segment Components führen dürfte. Außerdem rechnet der Vorstand aufgrund der zukünftig niedrigeren Kostenstruktur dank der MX2-Produktionsverlagerung und dem resultierenden wettbewerbsfähigen Preisniveau mit spürbaren Top Line-Effekten.



Peripherals-Produktbereiche mit weiterem Wachstum: Der Markt für Gaming & Office-Peripherals soll sich laut Vorstand in der zweiten Jahreshälfte ebenfalls dynamisch entwickeln. Neben dem strukturellen Wachstum im Tastaturmarkt (CAGR 23-28: 6,0% p.a.; Quelle: Technavio) erwartet das Management auch durch die weitere Optimierung der Vertriebsstrukturen positive Effekte. Die wesentlichen Maßnahmen umfassen hier engere Beziehungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und v.a. den weiteren Ausbau des Vertriebsnetzes in Nordamerika.



E-Rezept-Einführung soll Nachfrage im Digital Health-Segment beleben: Mit dem Jahreswechsel ist das e-Rezept deutschlandweit eingeführt worden, wodurch das Unternehmen eine Nachverdichtung der hierfür notwendigen Terminals bei Arztpraxen und Apotheken erwartet. Dieser Effekt soll durch die Anbindung an die Telematikinfrastruktur neuer Berufsgruppen (z.B. Pflege, Hebammen, Physiotherapeuten) verstärkt werden. Für die Hygiene-Peripheriegeräte steht der Ausbau der Partner- & Vertriebsstruktur in Europa im Vordergrund, wenngleich hier dank des ersten vollen Vertriebsjahrs in Nordamerika laut Vorstand deutliches Wachstum verzeichnet werden dürfte.



Insgesamt schwächere Profitabilitätsentwicklung als erwartet: Neben einer deutlichen Steigerung der Top Line, soll auch die umfassende Restrukturierung des Components-Segments zur Margenverbesserung beitragen. Die teilweise Produktionsverlagerung sowie der resultierende Abbau von rund 100 eigenen Mitarbeitern sollen jährliche Einsparungen i.H.v. 10-15 Mio. EUR ermöglichen. Für 2024 erwartet das Management eine Margensteigerung, die über den bisherigen Markterwartungen von 6,7% liegt. Wir hatten einen stärkeren Margensprung abgebildet und erwarten nun eine adj. EBITDA-Marge von 7,0%. Umsatzseitig erhöhen wir aufgrund der positiven Einschätzung des Vorstands bzgl. der Erholung der Endmärkte und der zahlreichen eingeleiteten internen Maßnahmen unsere Top Line-Erwartung für 2024ff.

Fazit: Nach dem 'Übergangsjahr' folgt das 'Revitalisierungsjahr'. Wir raten angesichts des H2-lastigen Ausblicks für das GJ weiterhin zum Halten mit einem reduzierten Kursziel von 2,10 EUR (zuvor: 2,20 EUR).





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29053.pdf



