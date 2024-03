Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Industrieproduktion in Tschechien sank im Jahr 2023 um 0,4 Prozent, wobei sie im Dezember zum Vorjahr um 0,7 Prozent sank, so die Analysten der Postbank Research.Zwar habe die Automobilindustrie zulegen, damit aber die Schwäche unter anderem der Elektroindustrie nicht kompensieren können. Die Industrie leide unter der schwachen Auslandsnachfrage, insbesondere aufgrund der momentanen Konjunkturschwäche in Deutschland. ...

