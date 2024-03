Essen (www.fondscheck.de) - Eichkatz Asset Managers gibt gemeinsam mit der Ampega Asset Management die Auflegung des "Eichkatz Rentenfonds Plus" (ISIN DE000A3DDXJ3/ WKN A3DDXJ; ISIN DE000A3EHNL9/ WKN A3EHNL), einem global ausgerichteten und konservativ gemanagten Mischfonds, bekannt, so die Eichkatz Asset Managers GmbH & Co. KG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...