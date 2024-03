© Foto: Unsplash



Mauer Wochenstart für Ferrari-Anleger. Nach einer fulminanten Rallye in diesem Jahr hat die Aktie rund ein Viertel an Wert zulegen können. Jetzt stuft die Citigroup die Titel ab. Die Aktie reagiert mit Abschlägen.Citigroup-Analyst Harald Hendrikse hat den Supersportwagenhersteller am Montag von "Neutral" auf "Verkaufen" herabgestuft. Er habe Schwierigkeiten, die "hohe Bewertung" der Aktie zu rechtfertigen. Dennoch sagt Hendrikse, dass er die Qualität und die langfristigen Wachstumsaussichten von Ferrari schätzt und räumt ein, dass er mit dem Zeitpunkt seiner Empfehlung falsch liegen könnte. "Wir sind uns bewusst, dass Ferrari auf den Aktienmärkten, die heute mehr denn je auf Qualitätsaktien …