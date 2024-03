Frankfurt am Main (ots) -Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.) und FAZ.NET rufen in diesem Jahr wieder private Bauherren auf, ihre Häuser vorzustellen. Gesucht werden Wohnhäuser, die durch architektonische Qualität, ein stimmiges Konzept und Energieeffizienz überzeugen.Wo sind Deutschlands neue Häuser? Wie bauen die Menschen in diesem Land, wenn sie nicht auf das Angebot von Bauträgern und Fertighausunternehmen zurückgreifen? Gesucht sind persönliche Baugeschichten von Bauherren, die ihre Immobilie selbst bewohnen und vielleicht mit einem Baustoff experimentiert oder besonders klimafreundlich gebaut haben.Berücksichtigt werden ausschließlich Wohnhäuser in Deutschland, die Architekten im Auftrag privater Bauherren geplant haben. Zudem darf das Gebäude nicht älter als drei Jahre sein bzw. dessen Sanierung nicht länger zurückliegen. Außergewöhnliche, maßgeschneiderte Objekte sind ebenso gefragt wie solche, deren Grundrisse bereits Lösungen für zukünftige Wohnwünsche bereithalten. Wir stellen die zehn überzeugendsten Häuser mit den jeweiligen Bauherren vor.Weiterführende Informationen unter www.faz.net/haeuser (https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wohnen/kandidaten-fuer-die-faz-serie-neue-haeuser-gesucht-18025784.html)Einsendeschluss ist der 8. April 2024Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an haeuser@faz.deWichtiger Hinweis:Die eingereichten Materialien (Beschreibung, Fotos) dienen ausschließlich zur Auswahl. Die veröffentlichten Beiträge illustriert die F.A.S. grundsätzlich mit Fotos, die eigene Fotografen von Haus und Bewohnern aufnehmen. Da jeder einzelne Beitrag im Vorfeld mit viel Aufwand verbunden ist, sollte auf die Richtigkeit der Angaben geachtet und kein geschöntes Bildmaterial eingereicht werden. Sollte ein ausgewähltes Haus beim Besuch vor Ort nicht den in der Bewerbung geweckten Erwartungen entsprechen, behält sich die F.A.S. vor, von einer Veröffentlichung abzusehen.Pressekontakt:Paula EckertReferentin UnternehmenskommunikationFrankfurter Allgemeine ZeitungE-Mail: presse@faz.dewww.faz.netOriginal-Content von: FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33296/5727441