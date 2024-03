Bislang profitieren Moventum-Kunden vom breiten Angebot an Vermögensverwaltungsfonds, von ihrer Qualität und Flexibilität. Nun jedoch eröffnet Moventum für seine Produkte neue Vertriebskanäle. "Künftig werden wir unsere Vermögensverwaltungsfonds auch über Dritte anbieten", sagt Swen Köster, Head of Sales Asset Management Solutions bei Moventum AM. "Dafür verstärken wir die Zusammenarbeit mit den Vermittler-Pools." Die Vermögensverwaltungsfonds von Moventum bieten eine Reihe von Vorteilen: geringe Mindestanlagen, einen über 15-jährigen Track Record, verschiedene Chancen/Risiko-Profile sowie die Unterstützung durch unabhängige, international anerkannte Investmentexperten. Jetzt werden die ...

