Die unabhängige Jury des iF Design Award hat vor wenigen Tagen SMARTBROKER+ in den Kategorien App und Product Branding ausgezeichnet. Insgesamt hatten sich knapp 11.000 Teilnehmer um die begehrten Preise beworben.Der Next Generation Broker SMARTBROKER+ hat beim iF Design Award 2024 gleich zwei der begehrten Auszeichnungen gewonnen. Mit seinem innovativen Ansatz setzt sich das Berliner Team der Smartbroker-Gruppe in den ...

