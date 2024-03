Die Aktie von Siemens Energy ist einmal mehr am Widerstandsbereich bei rund 14,50 Euro abgeprallt. Mit einem Minus von rund zwei Prozent zählt der Energietechnikkonzern am Montag zu den schwächsten Werten im DAX. Derweil äußerte der Großbritannien-Chef des Konzerns Kritik am dortigen Windausbau.Das Vereinigte Königreiche komme bei der Energiewende nicht schnell genug voran, so der bei Siemens Energy für Großbritannien zuständige Darren Davidson. Das Land werde seine Ziele bei der Offshore-Windenergie ...

