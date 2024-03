Die Rekordjagd bei der Aktie von Europas wertvollsten börsennotierten Unternehmen geht zum Beginn in die neue Handelswoche weiter. Erstmals steigt der Pharma-Wert in der Spitze über die Marke von 880 Dänische Kronen (118,06 Euro). Geht es nach den Analysten der DNB Bank, hat das Papier von Novo Nordisk noch etwas Luft nach oben.Analyst Rune Dahl hob sein Kursziel um gut 25 Prozent auf nun 1.000 Kronen (134,16 Euro) an und stufte sein Votum von zuvor "Hold" auf "Buy" hoch. Der DNB-Experte bezeichnete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...