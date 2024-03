© Foto: Unsplash



Es sieht nicht gut aus für Fisker. Nach den Earnings vergangene Woche stürzte die Aktie ab. Zum Wochenstart haussieren die Titel und steigen um ein Fünftel. Was ist passiert?Das Unternehmen aus Los Angeles gibt an, ohne neue Finanzierungsquellen "erhebliche Zweifel" an seiner weiteren Existenz zu haben. Die finanzielle Notlage hat bereits zu drastischen Maßnahmen geführt, darunter die Entlassung von rund 15 Prozent der Belegschaft. Im vierten Quartal verzeichnete Fisker einen Nettoverlust von 463 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 200 Millionen US-Dollar. Die Fisker-Aktie hat in der Folge am Freitag einen dramatischen Einbruch um 46 Prozent auf 32 Cent verzeichnet. In den vergangenen …