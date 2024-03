Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Der Verlust, den JinkoSolar in diesen Tagen hinnehmen muss, ist nach Meinung von Analysten offenbar zu groß. Das chinesische Solar-Unternehmen hat am Montag zwar "nur" - 0,3 % verloren, befindet sich aber unverändert auf dem Weg nach unten, tendenziell. Den die Gewinne von 5,4 % in einer Woche reichen nicht vorne und nicht hinten, um den angemessenen Wert abzubilden, was wiederum zeigt, dass die [...]

