Seoul Semiconductor (KOSDAQ:046890) wird an der Light Building 2024 teilnehmen, der weltgrößten Beleuchtungsfachmesse, die vom 3. bis 8. März in Frankfurt am Main stattfindet. Auf der Veranstaltung wird Seoul Semiconductor seine exklusiven und weltweit ersten LED-Beleuchtungslösungen mit höchster Effizienz und höchster Lichtqualität vorstellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240304362359/de/

Die weltweit erste LED-Technologie der zweiten Generation, entwickelt von Seoul Semiconductor (Grafik: Seoul Semiconductor Co., Ltd.)

Es wird erwartet, dass Seoul Semiconductor sein auf der WICOP-Technologie basierendes hocheffizientes Beleuchtungssystem mit 240 Lumen pro Watt (lm/W) vorstellen wird, das immer noch den führenden Industriestandard darstellt. Als weltweit erste kabel- und verpackungslose Technologie ist WICOP eine ultrakleine, hocheffiziente LED-Technologie, bei der die LEDs direkt auf eine Leiterplatte montiert werden. Auf der Light Building wird Seoul Semiconductor Anwendungen mit verschiedenen Wellenlängenbereichen von UV bis IR/VCSEL ausstellen.

Darüber hinaus wird Seoul Semiconductor auch seine SunLike"-Technologie mit der höchsten Qualität des Lichtspektrums vorstellen. In den letzten fünf Jahren hat Seoul Semiconductor mehrere klinische Studien mit verschiedenen führenden Institutionen, darunter die Harvard University, durchgeführt, die bestätigten, dass die Verwendung von SunLike-Licht Kurzsichtigkeit, Zellregeneration, Gedächtnis und Lernfähigkeit verbessern kann. Ein interaktiver Stand wird betrieben, um SunLike praktisch zu erleben.

"Durch die hocheffizienten Produkte, die wir auf dieser Messe vorstellen, möchte Seoul Semiconductor der beste Partner für alle Kunden in jedem Anwendungsbereich werden, einschließlich Beleuchtung, Autos und Haushaltsgeräte", sagte Kim Hong min, Direktor der Beleuchtungsabteilung.

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor ist der zweitgrößte globale LED-Hersteller der Welt ein Ranking ohne den Captive-Markt und hält mehr als 18.000 Patente. Auf Basis eines differenzierten Produktportfolios bietet Seoul eine breite Palette von Technologien an und fertigt in Massenproduktion innovative LED-Produkte für die Innen- und Außenbeleuchtung, für die Automobilindustrie, für IT-Produkte wie Smartphones, Computerbildschirme und andere Anwendungen sowie für den UV-Bereich. Die Produkte, die von dem Unternehmen weltweit erstmalig entwickelt und massenhaft gefertigt wurden, werden jetzt zum LED-Industriestandard und führen den globalen Markt an. Dazu zählen die gehäuselose WICOP-LED, die mit Wechselstrom betriebene Hochspannungs-LED Acrich, die nPola-LED mit der 10-fachen Leistung einer herkömmlichen LED, die hochmodernen Violeds für die UV-Reinigung sowie eine Glühfaden-LED-Technologie mit Lichtabgabe in alle Richtungen, ferner SunLike, eine LED, deren Lichtspektrum dem natürlichen Sonnenlichtspektrum gleicht, und mehr. Weitere Informationen finden Sie auf www.seoulsemicon.com/en, YouTube, LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240304362359/de/

Contacts:

Seoul Semiconductor Co., Ltd.

Jinseop Jung

jjs8732@seoulsemicon.com