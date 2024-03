© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Am Freitag hat Plug Power sein Zahlenwerk geöffnet. Heute ordnen die Analysten von Roth/MKM die Earnings ein. Hoffnungsschimmer für Anleger des Wasserstoffspezialisten?Das Investmentbanking-Unternehmen Roth/MKM hat am Montag das Buy-Rating und das Kursziel von neun US-Dollar für die Aktien von Plug Power bestätigt. Das Kursziel entspricht einem Aufwärtspotenzial von über 131 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Am Freitag hatte Plug Power Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Das Plug-Power-Management ist derzeit dabei, die finanziell herausfordernde Lage des Unternehmens zu bewältigen. Roth/MKM hat die potenziellen kurzfristigen Katalysatoren für Plug Power …