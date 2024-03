Wolfratshausen (ots) -Es müsste besser heißen: "Die Oracle Forms Days" gehen an den Start, denn das erste Mal in der Geschichte findet der Oracle Forms Day an zwei Tagen im Noon to Noon Format statt.Die Agenda und die Referenten sind gefixt und wieder lädt Oracle als Veranstalter am 11. und 12. Juni nach Berlin ein. Teilnehmende Unternehmen sind Cologne Data, Der IT- Macher GmbH, JPT Consulting und united codes.Der IT-Macher lädt am Abend des ersten Tages in die Bierbörse ein und startet an Tag 2 gleich mit drei Vorträgen. Die vielfältigen Themen reichen von APEX Office Print (AOP) oder APEX und Datenbank 23c über new Forms Release 14.1.2 bis zu REST APIs. Ein Highlight ist der Vortrag von Herrn Dr. Jürgen Menge: "Oracle Forms Anwendungen sicher betreiben".Melden Sie sich auf nachfolgendem Link gleich zum Oracle Forms Day 2024 an.Oracle Forms Event: Noon to Noon (https://eventreg.oracle.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x100633328c26&source=)Ausführlichere Informationen zur letztjährigen und natürlich zur aktuellen Veranstaltung finden Sie natürlich auch auf unserer Seite https://www.der-it-macher.de/oracle-forms-dayPressekontakt:Der IT-Macher GmbHMichael KilimannKönigsdorfer Straße 2582515 Wolfratshausen+49 8171 998 93 97info@der-it-macher.dewww.der-it-macher.deOriginal-Content von: Der IT Macher GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121145/5727721