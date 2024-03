Der DAX hat sich am Montag bisher nahe seiner historischen Höchststände behauptet und signalisiert damit eine anhaltende Robustheit am deutschen Aktienmarkt. Bei anstehenden wichtigen wirtschaftlichen und politischen Ereignissen richtet sich der Blick der Anleger erwartungsvoll auf mögliche Auswirkungen.Am Montagnachmittag notierte der DAX zeitweise bei 17.734 Punkten und damit in der Nähe seines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...