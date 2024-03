Kostenexplosion am Bau, Projekte werden gestoppt, Büros stehen leer, Firmen gehen pleite - der Immobiliensektor leidet. Und das hat viele Gründe. Über die Belastungsfaktoren, die Schifflage insbesondere bei Gewerbeimmobilien und die Hoffnung auf sinkende Zinsen spricht Carsten Klude (Chefvolkswirt M.M. Warburg & CO) mit "Conny" Cornelia Frey (Senior Communication Manager). Er verrät zudem wer die Risiken trägt und warum Parallelen zur Krise am chinesischen Immobilienmarkt kaum zu sehen sind.