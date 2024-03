Volkswagen hat mit seinen vorläufigen Zahlen für das Jahr 2023 und dem Ausblick auf 2024 nicht überzeugt. Der Konzern sieht in diesem Jahr einen hohen Bedarf für Investitionsausgaben. Die Wolfsburger wollen 13,5 bis 14,5 Prozent des Umsatzes in Entwicklung, Produkte und Anlagen stecken, wie der Konzern am Freitag in Wolfsburg mitteilten. Das sei ein Höchststand, hieß es vom Dax-Konzern. Die Aktien des Autobauers fielen im Anschluss deutlich zurück. Die Analysten reagierten unterschiedlich auf die ...

