In der rasanten Evolution des Fintech-Sektors hat sich OneConnect Financial Technology als führende Innovatorin etabliert, die wegweisende Technologien für die Finanzbranche bereitstellt. Als Tochtergesellschaft des chinesischen Versicherungsgiganten Ping An hat sich OneConnect erfolgreich als Treiber für digitale Transformationen und innovative Finanzlösungen positioniert. In diesem Artikel werfen wir einen genauen Blick auf OneConnect Financial Technology und ihre bedeutende Rolle in der Fintech-Welt. 1. Die Entstehung von OneConnect: Gegründet im Jahr 2015 als Tochterunternehmen von Ping An, einem der größten Versicherungsunternehmen der Welt, hat sich OneConnect schnell zu einem unverzichtbaren Akteur im Fintech-Bereich entwickelt. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel ins Leben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...