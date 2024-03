Cham (ots) -Im Zuge seines Qualitätsmanagements verlieh Skoda Schweiz vergangene Woche die begehrten Titel "Best Dealer" sowie "Human Touch Dealer" an die besten Skoda Partner aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Zum zweiten Mal wurde zudem auch ein AMAG Leasing Award verliehen.Skoda Schweiz zeichnet jährlich den besten Skoda Partner in den Bereichen Verkauf und Aftersales aus. So wurden auch für 2023 die 82 Skoda Partner in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein aufgrund verschiedener quantitativer und qualitativer Kriterien bewertet. Trotz diversen Herausforderungen, die im vergangenen Jahr das gesamte Skoda Partnernetz beschäftigt haben, wurde eine sehr erfreuliche Verkaufsleistung, hohe Kundenzufriedenheitswerte und ein äusserst positives Serviceniveau erreicht.In der Gesamtwertung für das Jahr 2023 konnte die AMAG Chur den begehrten Titel "Skoda Best Dealer 2023" für sich beanspruchen. Das Diplom und die Trophäe für den besten Schweizer Skoda Partner 2023 wurden Andy Grothenn, Geschäftsführer Skoda bei der AMAG Chur durch Markus Kohler, Brand Director Skoda Schweiz, persönlich überreicht. Markus Kohler betont: "Das vergangene Jahr war sehr erfolgreich für Skoda Schweiz - 3. Platz in der Schweizer Markenstatistik, zwei Skoda Modelle in den Top 3 von allen in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeuge und diverse Auszeichnungen sind nur einige der Erfolge, welche wir im letzten Jahr feiern durften. All diese Meilensteine sind aber nur möglich, wenn alle am selben Strang ziehen. So gestaltet sich auch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, denn ohne diese und ihren unermüdlichen Einsatz, wären solche Erfolge erst gar nicht möglich. Und diese Leistungen wollen wir mit den "Skoda Best Dealer" Awards honorieren."Den zweiten Rang als "Skoda Best Dealer 2023" belegte die Furttal-Garage Hans Meier AG aus Buchs (ZH), den dritten Platz sicherte sich die FRANZ AG aus Wettswil (ZH).Zum bereits elften Mal wurde auch der "Human Touch Dealer" gekürt. Wie es der Titel bereits erahnen lässt, handelt es sich bei dieser Auszeichnung um den Partner mit einem einmaligen und unverwechselbaren Kundenservice und starken Kundenbeziehungen. Ziel des Human Touch-Programms ist es, neue Skoda Kundinnen und Kunden zu begeistern und die Loyalität der bestehenden Kundschaft zu stärken. Markus Kohler betont: "Eine vertrauensvolle Kundenbeziehung ist das A und O. Dazu gehört ein praktischer und bequemer Rundum-Service und dass wir für unsere Kundschaft und ihre Anliegen da sind. Wir bei Skoda leben tagtäglich den Human Touch und gehen dabei jeweils die Extra-Meile, denn genau diese Details machen den Unterschied zwischen einem guten und einem hervorragenden Service aus."Die Auszeichnung "Skoda Human Touch Dealer 2023" durfte dieses Jahr Armin Matter, Geschäftsführer Skoda der Kreuz-Garage Willisau AG, aus den Händen von Markus Kohler entgegennehmen. Den zweiten Platz belegte die Garage Bifang Trachsel AG aus Plaffeien (FR), den dritten Platz sicherte sich die Auto Service Zentrum GmbH aus Schattdorf (UR).Zum zweiten Mal wurde auch der "AMAG Leasing Award" übergeben. Dieser prämiert denjenigen Partner, welcher in Bezug auf die Anzahl abgeschlossener Leasingverträge und Dienstleistungspaketen prozentual nach Gewichtung der Verkaufsleistung am besten abgeschlossen hat. Den Award hat in diesem Jahr die Garage Saltina AG aus Brig-Gils (VS) erhalten. Überreicht wurde dieser an Patrik Nagy, Geschäftsführer der Garage Saltina AG . Auf den 2. Platz schaffte es die AMAG Schaffhausen und den 3. Platz belegte die AMAG Petit Lancy.Pressekontakt:KontaktSandra ZippoPR SkodaT +41 56 463 98 07 / skoda.pr@amag.chwww.skoda.ch / www.skodapress.chOriginal-Content von: SKODA / AMAG Import AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014155/100916610