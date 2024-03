DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen treten auf der Stelle - ruhiger Wochenstart

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter bewegungsarm präsentieren sich die europäischen Aktienmärkte am Montagnachmittag. Der DAX liegt 0,2 Prozent niedriger bei 17.698 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es dagegen um 0,2 Prozent auf 4.904 Punkte nach oben. Unterstützend für den gesamteuropäischen Markt wirken die Aufschläge im Technologiesektor und beim Subindex der Gesundheitstitel. ASM gewinnen im Techniksektor 1,9 und das Schwergewicht Novo Nordisk im Gesundheitssektor 3,0 Prozent. Der Euro verteidigt die Aufschläge vom Freitag und kostet 1,0852 Dollar, auch am Anleihemarkt ist es ruhig.

"Trotz der kräftigen Kursgewinne der vergangenen Wochen sind vermutlich keine stärkeren Rücksetzer zu erwarten", glaubt ein Marktteilnehmer. Die Agenda ist am Montag noch relativ leer. Im Wochenverlauf stehen dann neben der Berichtssaison die Sitzung der EZB am Donnerstag im Blick sowie der US-Arbeitsmarktbericht für Februar am Freitag. Aus dem breiten Stoxx-600-Universum legen diese Woche knapp 10 Prozent der Unternehmen ihre Quartalsberichte vor.

Ausblick von Evonik liefert kaum Fantasie

Evonik geben ein halbes Prozent nach. Im abgelaufenen Geschäftsjahr verhagelte die schwache Nachfrage dem Spezialchemieunternehmen wie erwartet das Ergebnis. Evonik erhöht nun sein Kosteneinsparungsprogramm um 400 Millionen Euro bis zum Geschäftsjahr 2026 und erwartet 2024 "keine echte Erholung".

Henkel geben kräftig nach um 4,1 Prozent. "Negativ stößt auf, dass die Dividende nicht erhöht wird", heißt es im Handel. Zwar seien 1,85 Euro je Aktie erwartet worden, die Rendite von 2,6 Prozent liege aber unter Marktdurchschnitt, was für einen defensiven Wert eher ungewöhnlich sei. Ein Aktienrückkaufprogramm sei ebenfalls Fehlanzeige. Die Geschäftszahlen selbst werden von Analysten als im Rahmen der Erwartungen liegend beschrieben.

VW (+1,6%) erholen sich von den Abschlägen am Freitag in Folge des Ausblicks leicht. Delivery Hero (+1,1%) profitieren leicht davon, dass sich das Unternehmen mit zusätzlichen Kreditlinien rund 500 Millionen Euro beschaffen, um Wandelanleihen für mindestens 300 Millionen Euro zurückkaufen will. Ziel ist es, die Finanzierungskosten zu senken.

Der Kurs von Branicks stürzt weiter ab. Er fällt um 10,2 Prozent 1,09 Euro. Bei 1,06 Euro wurde ein neues Allzeittief markiert. Anfang 2022 stand der Kurs der ehemaligen DIC Asset noch bei 16 Euro. "Das sieht nicht gut aus", so ein Marktteilnehmer. Auch andere Immobilienwerte geben deutlich nach. Im DAX verlieren Vonovia 2,1 Prozent.

Ocado fallen weiter wegen Joint Venture mit Marks & Spencer

Nach den Abgaben am Freitag verlieren Ocado weitere 8 Prozent. Hintergrund sind unterschiedliche Auffassungen der beiden Unternehmen über eine finale Zahlung von Marks & Spencer an Ocado im Rahmen eines Joint Venture für einen gemeinsamen Online-Essenslieferdienst. Bereits 2019 hatte M&S zugesagt, das JV vollständig zu übernehmen. Nun gehen die Meinungen allerdings auseinander über die Höhe der letzten Zahlung.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.904,14 +0,2% 9,28 +8,5% Stoxx-50 4.309,30 +0,2% 6,69 +5,3% DAX 17.697,78 -0,2% -37,29 +5,7% MDAX 25.964,67 -0,6% -155,97 -4,3% TecDAX 3.435,63 +0,2% 6,39 +2,9% SDAX 13.785,88 -0,5% -71,16 -1,3% FTSE 7.634,84 -0,6% -47,66 -0,7% CAC 7.937,72 +0,0% 3,55 +5,2% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,39 -0,02 -0,18 US-Zehnjahresrendite 4,21 +0,01 +0,33 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Uhr Fr, 17:02 % YTD EUR/USD 1,0861 +0,2% 1,0850 1,0833 -1,7% EUR/JPY 163,32 +0,4% 163,18 162,63 +5,0% EUR/CHF 0,9604 +0,3% 0,9581 0,9589 +3,5% EUR/GBP 0,8557 -0,1% 0,8566 0,8563 -1,4% USD/JPY 150,35 +0,2% 150,39 150,13 +6,7% GBP/USD 1,2691 +0,3% 1,2666 1,2651 -0,3% USD/CNH (Offshore) 7,2083 -0,0% 7,2107 7,2101 +1,2% Bitcoin BTC/USD 66.341,43 +5,7% 63.677,26 61.328,25 +52,4% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,82 79,97 -0,2% -0,15 +10,3% Brent/ICE 83,83 83,55 +0,3% +0,28 +9,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 26,7 25,55 +4,5% +1,15 -20,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.100,90 2.082,77 +0,9% +18,13 +1,9% Silber (Spot) 23,51 23,12 +1,6% +0,38 -1,1% Platin (Spot) 898,55 890,30 +0,9% +8,25 -9,4% Kupfer-Future 3,87 3,86 +0,1% +0,01 -1,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

