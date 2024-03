Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc (22/24)

As of March 5, 2024, the following warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BEAR DUOL X5 AVA 1 GB00BQRQ0C41 BEAR EA X4 AVA 01 GB00BL00W009 BEAR NASD X12 AVA 17 GB00BQRB8D69 BEAR NEL X5 AVA 1 GB00BQRLL604 BEAR SAVE X3 AVA 1 GB00BL048P92 BEAR PALLA X12 AVA 9 GB00BQRCK118 BEAR SP50 X18 AVA 19 GB00BQRJJL57 BEAR WTI X15 AVA 23 GB00BQRLH511 BULL PALLA X8 AVA 13 GB00BQRJS850 MINI L AMD AVA 33 GB00BL01QJ09 MINI L INWIDO AVA 17 GB00BL01GN47 TURBO L AMD AVA 16 GB00BL01RN10 TURBO L BOL AVA 15 GB00BL01RF36 TURBO L VOLVO AVA 9 GB00BL01RC05 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.