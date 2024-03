Bonn (www.anleihencheck.de) - Mit einem Nullwachstum im Schlussquartal 2023 lag das Wachstum der Wirtschaft gemäß der Erstschätzung deutlich unterhalb der Erwartungen, so die Analysten der Postbank Research.Es scheine erneut die Schwäche im Verarbeitenden Gewerbe zu sein, die das Wachstum im vierten Quartal belastet habe. Mit der schwierigen Konjunkturlage in Deutschland seien die Nachfrageaussichten für den Sektor auch in naher Zukunft belastet. Zudem würden sich im Sektor erste negative Auswirkungen der fragilen Lage am Roten Meer zeigen. ...

