Leapmotor bringt den E-SUV C10 auf den Markt - und zwar als Batterie-elektrische Version oder als Range-Extender-Modell zunächst in China. Im dritten Quartal soll der bereits auf IAA Mobility 2023 vorgestellte Fünfsitzer aber auch in Europa an den Start gehen. Leapmotor will mit dem E-SUV vor allem preissensible Käuferschichten erreichen. Dafür sprechen die recht niedrig angesetzten Preise ab 128.800 Yuan, was umgerechnet rund 16.500 Euro entspricht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...