Der Aufwärtsdrang beim Bitcoin kennt keine Grenzen - am Montagnachmittag hat er auch die Marke von 66.000 Dollar spielend leicht hinter sich gelassen. Damit trennen ihn inzwischen keine vier Prozent mehr von seinem Ende 2021 erreichten Allzeithoch in Dollar, während er in anderen Währungen bereits neue Rekordstände erreicht hat.Nach Daten von Coinbase hat der Bitcoin in Euro beispielsweise erstmals die 60.000er-Marke sowie den bisherigen Höchststand von 59.705 Euro geknackt und bei 61.224 Euro ein ...

