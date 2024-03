© Foto: Unsplash



Der Goldpreis hat am Montagnachmittag kurzzeitig die Marke von 2.100 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) überschritten. Damit ist das Edelmetall nicht mehr weit von seinem Allzeithoch in Höhe von 2.111 US-Dollar entfernt.Aktuell kostet eine Feinunze (31,1 Gramm) Gold 2.098,55 US-Dollar (16:05 Uhr). Zeitweise war der Goldpreis am Montagnachmittag bis auf 2.101 US-Dollar gestiegen. Goldfutures kletterten am späten Montagnachmittag laut Bloomberg sogar auf 2107,70 US-Dollar. "Die schwächer als erwartet ausgefallenen US-Wirtschaftsdaten haben in der vergangenen Woche zu einem Rückgang der US-Realzinsen geführt, was die jüngste Goldpreisrallye beflügelt hat", sagt UBS-Analyst Giovanni Staunovo …