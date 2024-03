An der Börse geht es derzeit nahezu pausenlos steil bergauf - auch am Dax jagt ein Rekord den nächsten. Doch wie lange geht das so weiter? Eine Handelsblatt-Umfrage hat die Prognosen einiger der namhaftesten deutschen Banken abgefragt und zusammengefasst. Die Aktienrally kennt derzeit auch in der Bundesrepublik Deutschland kaum Grenzen. Schlafen muss man bei den aktuellen Börsenkursen nicht oft, bis ein neuer Rekord aufgestellt wird - am Deutschen Aktienindex teilweise sogar nur einmal. Anfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...