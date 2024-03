EQS-Ad-hoc: Nakiki SE / Schlagwort(e): Sonstiges

NAKIKI SE: Gesellschaftsrechtliche Maßnahmen vollzogen



04.03.2024 / 18:07 CET/CEST

Die NAKIKI SE teilt mit, dass die gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen, die mit Adhoc-Meldung vom 22.01.2024 angekündigt wurden, am 04.03.2024 vom Registergericht (Amtsgericht München) ins Handelsregister eingetragen wurden. Die Gesellschaft firmiert nunmehr ausschließlich unter dem Namen NAKIKI SE (vormals: windeln.de SE).



Es ist geplant, die am 22.01.2024 angekündigte Kapitalerhöhung kurzfristig zu vollziehen. Bisher war dies aufgrund der noch nicht erfolgten Handelsregistereintragung nicht möglich.



Die Übertragung der Aktien von den Altaktionären an die neuen Aktionäre, wie im Bundesanzeiger am 09.01.2024 veröffentlicht, ist noch nicht abgeschlossen.



NAKIKI SE

Johnsallee 30

20148 Hamburg

Internet: https://nakikifinance.com/

E-Mail: info@nakikifinance.com

Handelsregister: AG München HRB 228000

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300





