Alle sprechen über ChatGPT und andere KI-Lösungen. Doch schaut man genauer in die Unternehmen, wird schnell klar, dass erst ein geringer Prozentsatz Gen-AI-Lösungen überhaupt verwendet. Verspielt Deutschland einmal mehr eine Chance? Gerade einmal drei Prozent der Unternehmen in Deutschland setzen bereits generative KI aktiv und an zentralen Stellen ein, sechs Prozent planen den Einsatz im Laufe des Jahres. Das legen Zahlen des IT-Branchenverbands ...

Den vollständigen Artikel lesen ...