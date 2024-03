© Foto: AMC Theaters



Dune: Part Two ist am vergangenen Wochenende mit einem globalen Einspielergebnis von 180 Millionen US-Dollar fulminant gestartet. Genügt das, um Kino-Aktien wie AMC Entertainment neues Leben einzuhauchen?Das Jahr 2024 hat sein erstes Kino-Highlight! Der zweite Teil der Neuverfilmung des Sci-Fi-Epos Dune ist fulminant gestartet und hat weltweit bereits rund 180 Millionen US-Dollar eingespielt. Vor allem in den USA waren die Filmpaläste am vergangenen Wochenende randvoll. Allein hier erzielte der Film ein Einspielergebnis von 82 Millionen US-Dollar. Hilft das angeschlagenen Kino-Aktien wie Meme-Titel AMC Entertainment wieder auf die Beine? Nach starkem Vorjahr wird schwache Entwicklung …