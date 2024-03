Volkswagen demonstriert Selbstbewusstsein und präsentierte in der vergangenen Woche bereits vor den offiziellen Zahlen vorläufige Ergebnisse für das vergangene Jahr. Die können sich durchaus sehen lassen. Mit den Umsätzen ging es spürbar nach oben und es machten sich einige erfreuliche Effekte bemerkbar. Letztlich konnte VW aber mit dem Ausblick nicht an der Börse punkten.Anzeige:Auf 322,3 Milliarden Euro hat Volkswagen (DE0007664005) den Umsatz für 2023 beziffert, was etwa 15 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor entspricht. Steigende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...