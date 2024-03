Dem Antecedo Defensive Growth Fonds liegt eine abgesicherte Aktienstrategie zugrunde. Antecedo-Geschäftsführer Kay-Peter Tönnes erläutert im One On One-Gespräch mit Mein-Geld Chefin Isabelle Hägewald, warum man so viel wie möglich in Technologie-Aktien investiert, wie man den Anleger durch Absicherung vor zu großen Kursverlusten schützt und was diesen Fonds von seinen Mitbewerbern differenziert. anlegermagazinmeingeld assetmanagement antecedo geldanlage fonds meingeldmedien oneonone

