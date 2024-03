Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5443/ Mein 20. Gast in Season 11 sind alle bisherigen Börsepeople-Gäste, alle, die noch zur Aufnahme kommen wollen und alle, die sich als Börsepeople fühlen. Ich musste aus der Not eine Tugend machen, denn kurzfristig hat es ein Absagewelle gegeben, die den Sendeplan komplett durcheinander geschmissen hat. Also nutze ich das für einen kleinen "Aus dem Cafesatz"-artigen Monolog, beklaue da Zsolt Janos, der das täglich macht. Im ersten Teil geht es um Infos für Börsepeople: Wanderpokal ist fix an Gregor Rosinger vergeben, wir testen ab, ob es Interesse an einem eigenen "Börsepeople"-Duft von Günsberg gibt (das schaffen wir, Beatrix Schlaffer-Günsberg macht es in einem Einspieler sehr ...

