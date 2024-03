Diese fünf in der aktuellen Woche (KW10) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Dienstag, 05. März: Target In der aktuellen Woche ist das Bild geprägt durch die Quartalszahlen vieler Einzelhändler. Einer davon ist der kriselnde Einzelhandelsriese Target, der hinsichtlich der Kursentwicklung inzwischen hinter Walmart zurückgefallen ist, das zuletzt einen hervorragenden Geschäftsbericht vorgelegt hatte. Ursache für die Krise bei Target ist bandenmäßiger Diebstahl. Organisierte Überfälle auf US-Einzelhändler haben sich in den vergangenen Jahren stark gehäuft, ein Grund hierfür war …