Kursverluste und Kursgewinn halten sich beim S&P 500 aktuell in etwa die Waage. Das Börsenbarometer verliert 0,05 Prozent auf 5.135 Punkte. Die Investoren am amerikanischen Aktienmarkt sind derzeit nicht in Kauflaune und halten ihre Papiere. Der S&P 500 kam zwischenzeitlich auf einen Kursverlust von lediglich 0,05 Prozent verglichen mit dem Schlusskurs vom vorigen Handelstag.

