Zum Plus von 7,6 Prozent im S&P 500 seit dem Jahreswechsel haben diese zehn Werte den Löwenanteil beigetragen. Die Top 10 verantworten aktuell zwei Drittel aller Gesamtmarktgewinne.Um 7,6 Prozent hat sich der US-amerikanische Leitindex S&P 500 seit dem Jahreswechsel steigern können, noch mehr waren es dank der anhaltenden Rallye bei Halbleiter-Aktien nur im Technologieindex Nasdaq 100, der sich seit Jahresbeginn um 8,7 Prozent steigern konnte. Angesichts der überschaubaren Marktbreite, nur wenige Einzelwerte tragen aktuell zu den Gesamtmarktgewinnen bei, liegt der Fokus vieler Anleger und sogenannter Momentum-Chaser, also Marktteilnehmenden, die ausschließlich in steigende Werte …