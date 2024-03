Krypto News: Smog erreicht ATH, wichtige Listung und 40.000 Hodler

Der passend zum chinesischen Jahr des Drachens gewählte Memecoin Smog hat in den vergangenen Tag gleich drei bedeutende Meilensteine erreicht. So wurde unter anderem ein neues Allzeithoch von 0,127 USD ausgebildet und eine Nachkommastelle eliminiert. Angetrieben wird der Coin unter anderem von dem großen Optimismus des Kryptomarktes und den Beginn der Altcoin-Saison.

Aufgrund des starken Trends konnte Smog seine Marktkapitalisierung, basierend auf der Umlaufversorgung, auf 100 Mio. USD steigern. Für einen Memecoin ist dies eine bemerkenswerte Leistung, da es zeigt, dass Smog eine Fan-Gemeinde aufbauen konnte.

Ebenso ist die Anzahl der Coin-Inhaber über das Wochenende von 32.000 am Freitag auf mittlerweile über 43.000 gestiegen. Zurückzuführen ist dies auf das einzigartige Geschäftsmodell, welches für eine hohe Motivation bei den Unterstützern und gleichzeitig für die Optimierung von Rankings und Reichweite sorgt.

Ein weiterer Meilenstein für Smog war die Aufnahme in die strenge Liste von Jupiter. Somit wurde der bislang nicht einmal 30 Tage alte Coin schon von der dezentralen Kryptobörse als ein Kern-Token geprüft. Daher profitiert das Projekt von einer höheren Seriosität, Attraktivität, Reichweite und wahrscheinlich auch Preisen.

Wale strömen in Smog und AirDrop-Kampagne zieht weitere in den Coin

Die steilen Kursanstiege von Memecoins sind vorrangig auf eine aktive Community zurückzuführen. Angesichts dessen legt Smog gerade auf den Aspekt größten Wert. Dabei wurde das intelligente Geschäftsmodell unter anderem von dem Erfolgsrezept der hochpreisigen und berühmten NFT-Kollektion Bored Ape Yacht Club inspiriert. Denn auch Smog bietet eine exklusive Gemeinschaft, in welche es nur die loyalen Auserwählten schaffen.

Diese müssen dafür diverse Aufnahmerituale erfüllen, welche den Memecoin in entscheidenden Rankings verbessern und für Marketing sorgen. Von diesen Aufgaben wurden nun schon mittlerweile mehr als 1 Mio. Stück abgeschlossen. Als Belohnung erhalten die Unterstützer großzügige AirDrops. Dies zieht wiederum neue Community-Mitglieder an und sorgt für eine Rückkopplungsschlaufe, welche sich kontinuierlich steigert.

Nachdem schon zuvor andere Memecoin-Communitys von kostenlosen AirDrops profitiert haben und somit perfekt die richtige Zielgruppe angesprochen wurde, soll jetzt der größte Solana-AirDrop in der Geschichte erfolgen.

Alle am AirDrop Interessierte müssen lediglich ein paar $SMOG-Coins kaufen, wofür ihnen entweder die Website mit 10 % Rabatt oder Solana-DEXs zur Verfügung stehen. Anschließend kann die Zealy-Seite von Smog über die offizielle Website aufgerufen und an den Aufnahmeritualen teilgenommen werden.

Auf dieser gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, um sich ein Teil der AirDrops zu verdienen. Zu diesen zählen unter anderem Social-Media-Aufgaben wie Teilen, Liken und Folgen. Ebenfalls kann durch den Handel der $SMOG-Coins oder die Teilnahme an täglichen, wöchentlichen und monatlichen Aufgaben Belohnungen erzielt werden. Weitere Möglichkeiten sind bullischen Kommentare auf CoinMarketCap und mehr.

Smog könnte der beste neue Memecoin sein

Es gibt sehr viele Memecoins, die in den vergangenen Tagen die meisten anderen Kryptowährungen mit ihrer Performance in den Schatten gestellt haben. Insbesondere Smog, Dogecoin, Bonk, Pepe, Shiba Inu, Dogwifhat und weitere haben im dreistelligen Prozentbereich Kurszuwächse verzeichnet.

Die hohe Nachfrage ist auf das bullische Sentiment des Kryptomarktes und den Beginn der Altcoin-Saison zurückzuführen. Von der besonders hohen Volatilität profitieren dann wiederum vor allem die Memecoins, die oft der renditestärkste Kryptosektor darstellen.

Ein Memecoin wie $SMOG profitiert dabei von seinem memetischen Wert, welcher auf da zugrundeliegende Meme und den um ihn entstandenen Kult zurückzuführen ist. Beispielsweise ist der Memecoin Dogecoin so beliebt, da praktisch das ganze Internet und die Krypto-Community ihn lieben.

Im Gegenzug dazu hat Smog sogar auch ein zugrundeliegendes Geschäftsmodell, was die Viralität immer mehr steigern kann. Dabei machen die steigenden Preise des Coins die Belohnungen immer attraktiver.

Aufgrund des verlockenden AirDrop-Programms, den faszinierenden AirDrop-Belohnungen und der attraktiven Staking-Rendite von 42 % pro Jahr konnte sich der Memecoin bisher gegenüber der großen Konkurrenz von rund 7.000 neuen Memetoken pro Tag auf Solana hervorragend behaupten. Smog erzielte zudem laut DEXtools auf seinem Allzeithoch einen Anstieg von beeindruckenden 9.225 %.

So erhalten Sie Smog 10 % günstiger und 42 % beim Staking

Im Gegensatz zu den anderen Memecoins hat Smog wesentlich mehr zu bieten. Angesichts der weniger überzeugenderen Geschäftsmodelle der Konkurrenz in diesem Sektor scheint seine derzeitige Bewertung besonders niedrig.

Bemerkenswert ist auch, dass es sich bei Smog um einen Multi-Chain-Memecoin handelt. Somit profitiert er nicht nur von Geschwindigkeit, Effizienz und niedrigen Gebühren von Solana, sondern ebenso von der Etablierung von Ethereum im DeFi-Bereich.

Laut den Angaben der Tokenomics sind 35 % der insgesamt 1,4 Mrd. Token für die Belohnungen der Community vorgesehen. Dabei können Interessierte die Coins auch über die offizielle Website von Smog erwerben, wo sie nicht nur einen Rabatt in Höhe von 10 %, sondern ebenso eine Staking-Rendite von 42 % pro Jahr erhalten.

Über das Staking bekommen die Teilnehmer wiederum weitere AirDrop-Punkte, was somit vorwiegend langfristige Investoren belohnt. Durch das Staking und die AirDrops kann wiederum der Verkaufsdruck genommen werden, was sich tendenziell stabilisierend bis treibend auf den Kurs von Smog auswirkt.

Ein weiterer großer Vorteil von Smog ist, dass 50 % der Gesamtversorgung für das Marketing eingeplant ist. Auf diese Weise soll er ist Zentrum der Krypto-Community gelangen, in dem er auf den entscheidenden Krypto-Websites beworben wird.

Weitere 10 % der Gesamtversorgung sind für die Listungen an zentralen Kryptobörsen vorgesehen und die übrigen 5 % für die Liquidität an den dezentralen Börsen eingeplant, um auf diese Weise für ein gutes Handelsumfeld zu sorgen.

Entdecken Sie die Schätze der mysteriösen Drachenhöhle

Um sich am Ökosystem von Smog beteiligen zu können, wird eine mit der Blockchain von Solana oder Ethereum kompatible Wallet benötigt. Zur Auswahl stehen unter anderem Phantom oder MetaMask.

Dann können Interessierte die Token SOL, USDT und BONK über Kryptodaten-Aggregatoren wie Birdeye oder dezentrale Kryptobörsen wie Jupiter gegen SMOG umtauschen. Ebenso besteht aber auch die Möglichkeit den ERC-20-Token zu verwenden, um den Smog-Token zu kaufen oder zu staken.

Empfehlenswert ist es auch, den Communitys auf den sozialen Medien wie X, Discord und Telegram zu folgen. Denn auf diese Weise läuft man nicht Gefahr, dass man wichtige Updates und News verpasst.

Auch wenn der Erfolg von Smog nicht gewiss ist, bietet er dennoch eine außergewöhnlich attraktive Chance, um sich bis in den Memecoin-Olymp hochzuarbeiten. Wenn Sie Interesse an der exklusiven Memecoin-Gemeinschaft von Smog haben, kaufen sie einfach den Coin und schließen sich an.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.