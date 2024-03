Bonk explodiert auf Allzeithoch: Überholt BONK jetzt PEPE?

Mit einem massiven Kursplus von rund 50 Prozent in den letzten 24 Stunden ist BONK der beste Top 100 Coin in der aktuellen Marktphase. Kein anderer Meme-Coin mit hoher Marktkapitalisierung konnte in den letzten 24 Stunden so stark zulegen. BONK übernimmt die Führung in der aktuellen Meme-Coin-Saison. Damit hat sich der wertvollste Solana-Meme-Coin nicht nur einen Platz in der Top 50 des Kryptomarkts gesichert, sondern sogar ein neues Allzeithoch erreicht. BONK wird nunmehr mit rund 2,5 Milliarden US-Dollar bewertet - nach parabolischer 200 Prozent-Rallye in nur einer Woche.

Doch kann BONK jetzt sogar PEPE überholen und ist immer noch einen Blick wert?

BONK explodiert auf Allzeithoch: Was jetzt?

Der BONK Kurs explodiert immer weiter und erreicht ein neues Allzeithoch.

Nach Daten von CoinMarketCap stieg das Volumen in den letzten 24 Stunden um rund 140 Prozent. BONK tendiert weiterhin bullisch. Damit gibt es nicht nur eine Outperformance des breiten Markts, sondern auch innerhalb des heißen Marktsegments der Meme-Coins. Denn Krypto-Memes sind wieder voll im Trend.

Doch Krypto-Trader sehen hier den Nachfolger von DOGE. So kündigt der folgende Krypto-Influencer an, dass BONK über 10 Milliarden US-Dollar erreichen wird - damit könnten Anleger immer noch 4x bei jetzigem Einstieg machen.

I saw what God did for doge last cycle. He's giving everyone a second chance. Bonk is going over 10B. pic.twitter.com/cGTzc57nFO - 941 (@level941) March 4, 2024

Doch Vorsicht - mit hoher Marktkapitalisierung steigen auch die Risiken eines deutlichen Rücksetzers. Sich deshalb gegen den Markttrend zu stellen, war jedoch bei Meme-Coins selten eine gute Idee. Denn virale Hypes können mitunter absurde Ausmaße annehmen.

Der Pepe Coin hat mit 370 Prozent Performance aktuell Marktrang 40 erreicht und wird mit über 3 Milliarden US-Dollar bewertet. Bei BONK sind es 2,5 Milliarden US-Dollar und Marktrang 48. Nicht nur die Aufwärtsbewegung, sondern insbesondere auch die Rücksetzer werden in den nächsten Tagen entscheiden, ob BONK PEPE flippen kann.

Letzte Chance: Neuer Meme-Coin mit 10x Potenzial - Handelsstart morgen!

Dennoch gibt es auch andere Chancen, fernab von hochkapitalisierten Meme-Coins, die einen Großteil ihrer langfristig bullischen Kursentwicklung schon hinter sich haben. Hier zeichnet bei Meme Kombat eine bullisch Entwicklung ab. Denn der neue Meme-Coin Meme Kombat bietet eine frische Perspektive in der Meme-Coin-Landschaft, die sich als spannende Alternative zu traditionellen Angeboten wie BONK präsentiert. Als Gaming-Plattform, die kurz vor ihrem Börsendebüt steht, verbindet Meme Kombat die Faszination für Meme-Coins mit interaktivem Spielspaß.

Mehr über Meme Kombat erfahren

Meme Kombat hebt sich von anderen Projekten ab, indem es eine Plattform bietet, auf der Meme-Charaktere in Wettkämpfen gegeneinander antreten. Spieler haben die Möglichkeit, innerhalb der Plattform zu interagieren und sogar passive Renditen zu erzielen.

Das Team hinter dem Projekt hat speziell für Spätentschlossene noch Token zu einem Preis von 0,279 US-Dollar zur Verfügung gestellt, die mit Ethereum, Tether (USDT) und BNB gekauft werden können. Denn der Presale endete zunächst bereits mit über 10 Millionen US-Dollar Raising Capital. Nun verbleiben nur noch 24 Stunden für einen günstigen Einstieg.

Mit einem umfangreichen Angebot an Meme-Charakteren und der Aussicht auf neue Spielmodi und Partnerschaften bietet Meme Kombat ein spannendes Setup. Virales Hype-Potenzial ist Meme Kombat weiterhin immanent. Angesichts des anhaltenden Bullenmarktes und der steigenden Investitionen in Meme-Coins positioniert sich Meme Kombat als einer der spannendsten neuen Meme-Coins im März 2024.

Direkt zu Meme Kombat

